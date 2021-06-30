Шевченко: «Хочу поздравить всех с этим историческим моментом»

Сборная Украины вышла в четвертьфинал Евро-2020

Андрей Шевченко / Фото: UEFA.com

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко высказался о победе национальной команды над Швецией (2:1) в матче 1/8 финала Евро-2020. Его слова приводит пресс-служба УАФ.

– Хочу поздравить всех украинских болельщиков с этим историческим моментом. Ребята играли именно для них. Нам очень приятно, сюда было трудно добраться, но нас поддержала украинская диаспора. Мы вас слышали, большое спасибо за такую ​​замечательную поддержку.

Передаю привет всей Украине, нашему президенту, который также поддерживал нас. Мы знаем, что вся страна смотрела матч и болела за нас.

Что касается травмы Артема Беседина, то врач посмотрел его. Надеемся, что коленные связки не повреждены. Удар был очень серьезным. Мы очень расстроены этим моментом. Действительно, такое случается в футболе. Это один из очень тяжелых моментов, еще и на таком уровне.

Артем прошел сложные испытания в последние годы. У него недавно родились дети. Мы все его поддерживаем, он с нами. Ребята будут играть против Англии еще и за Беседина.

- После всех сегодняшних травм еще есть кому играть?

– Сейчас после матча столько эмоций и всего остального. Врачи занимались более Бесединым. Завтра утром уже будем понимать, в каком состоянии он и другие футболисты.

Матч был жестким, непростым, много столкновений, особенно в конце. Все понимали, что стояло на кону. Ни одна команда не хотела уступать, поэтому было столько единоборств.

- Швеция – соперник, который играет сам и позволяет играть другим. Украину и Англию тоже можно отнести к таким командам. Нам приятнее играть с такими оппонентами?

– Швеция – хорошо организованная команда, с определенным стилем. Эта сборная любит играть больше вторым планом. Нашей задачей было прежде всего обезопасить фланги и насытить те зоны, где шведы имели преимущество. Мы выбрали другую систему игры и тактику.

Я благодарен футболистам за то, что они выполнили все идеально.

- Восемь дней отдыха перед матчем со Швецией были очень кстати. До встречи с Англией только четыре дня. Сумеет ли команда восстановиться?

– Сейчас уже практически завершающая часть турнира. Очень хорошо, что у нас было так много времени на подготовку к игре. Теперь времени будет абсолютно мало. Будем восстанавливать футболистов, прежде всего, физически и психологически. Сил отдали очень много.

- Верите ли вы, что сможете пройти Англию? Насколько сложным будет четвертьфинальный поединок?

– Чтобы достичь этого результата, нужно иметь веру и стойкость. Сегодня футболисты это показали на поле. Сборная Англии – сильная команда с хорошими исполнителями и длинной скамейкой запасных. Я посмотрел первый тайм их матча с Германией.

Это очень мощная команда, я это прекрасно знаю. У нее очень хороший тренер. Мы понимаем, насколько тяжелым будет поединок. Сейчас самое главное – восстановить свои силы. С завтрашнего дня начнем подготовку. Будем стараться навязать англичанам то, что даст нам возможность достичь положительного результата.

Наши планы? Завтра команда вылетает в Рим. Утром будет тренировка в Глазго, а примерно в 16.00 у нас самолет.



Напомним, известны все пары 1/4 финала Евро-2020.