Шевченко: «Хочу поздравить всех с этим историческим моментом»
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко высказался о победе национальной команды над Швецией (2:1) в матче 1/8 финала Евро-2020. Его слова приводит пресс-служба УАФ.
– Хочу поздравить всех украинских болельщиков с этим историческим моментом. Ребята играли именно для них. Нам очень приятно, сюда было трудно добраться, но нас поддержала украинская диаспора. Мы вас слышали, большое спасибо за такую замечательную поддержку.
Передаю привет всей Украине, нашему президенту, который также поддерживал нас. Мы знаем, что вся страна смотрела матч и болела за нас.
Что касается травмы Артема Беседина, то врач посмотрел его. Надеемся, что коленные связки не повреждены. Удар был очень серьезным. Мы очень расстроены этим моментом. Действительно, такое случается в футболе. Это один из очень тяжелых моментов, еще и на таком уровне.
Артем прошел сложные испытания в последние годы. У него недавно родились дети. Мы все его поддерживаем, он с нами. Ребята будут играть против Англии еще и за Беседина.
- После всех сегодняшних травм еще есть кому играть?
– Сейчас после матча столько эмоций и всего остального. Врачи занимались более Бесединым. Завтра утром уже будем понимать, в каком состоянии он и другие футболисты.
Матч был жестким, непростым, много столкновений, особенно в конце. Все понимали, что стояло на кону. Ни одна команда не хотела уступать, поэтому было столько единоборств.
- Швеция – соперник, который играет сам и позволяет играть другим. Украину и Англию тоже можно отнести к таким командам. Нам приятнее играть с такими оппонентами?
– Швеция – хорошо организованная команда, с определенным стилем. Эта сборная любит играть больше вторым планом. Нашей задачей было прежде всего обезопасить фланги и насытить те зоны, где шведы имели преимущество. Мы выбрали другую систему игры и тактику.
Я благодарен футболистам за то, что они выполнили все идеально.
- Восемь дней отдыха перед матчем со Швецией были очень кстати. До встречи с Англией только четыре дня. Сумеет ли команда восстановиться?
– Сейчас уже практически завершающая часть турнира. Очень хорошо, что у нас было так много времени на подготовку к игре. Теперь времени будет абсолютно мало. Будем восстанавливать футболистов, прежде всего, физически и психологически. Сил отдали очень много.
- Верите ли вы, что сможете пройти Англию? Насколько сложным будет четвертьфинальный поединок?
– Чтобы достичь этого результата, нужно иметь веру и стойкость. Сегодня футболисты это показали на поле. Сборная Англии – сильная команда с хорошими исполнителями и длинной скамейкой запасных. Я посмотрел первый тайм их матча с Германией.
Это очень мощная команда, я это прекрасно знаю. У нее очень хороший тренер. Мы понимаем, насколько тяжелым будет поединок. Сейчас самое главное – восстановить свои силы. С завтрашнего дня начнем подготовку. Будем стараться навязать англичанам то, что даст нам возможность достичь положительного результата.
Наши планы? Завтра команда вылетает в Рим. Утром будет тренировка в Глазго, а примерно в 16.00 у нас самолет.
Напомним, известны все пары 1/4 финала Евро-2020.