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Шевченко: «Миколенко может играть в Италии»

Тренер сборной Украины отметил, что его подопечный может себя показать на Евро-2020
Футбол Сборная Украины
16:40
Шевченко: «Миколенко может играть в Италии»
Миколенко и Шевченко / Фото - УНИАН

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился в с Radio Rai мнением о защитнике «сине-желтых» Виталии Миколенко.

Миколенко – молодой футболист, которому присущи хорошие качества. Он еще покажет себя на предстоящем чемпионате Европы.

Виталий может играть в Италии. Ранее он уже показывал хорошую игру. Если продолжит в том же духе на будущем турнире, то привлечет к себе внимание.

Шевченко также отметил, что не хотел бы встречи с Италией на Евро-2020.

Сергей Стаднюк
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Теги

Андрей Шевченко Виталий Миколенко

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