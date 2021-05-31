Шевченко: «Не хотел бы встретиться с Италией на Евро-2020»
Шевченко: «Миколенко может играть в Италии»
Тренер сборной Украины отметил, что его подопечный может себя показать на Евро-2020
16:40
Миколенко и Шевченко / Фото - УНИАН
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился в с Radio Rai мнением о защитнике «сине-желтых» Виталии Миколенко.
Миколенко – молодой футболист, которому присущи хорошие качества. Он еще покажет себя на предстоящем чемпионате Европы.
Виталий может играть в Италии. Ранее он уже показывал хорошую игру. Если продолжит в том же духе на будущем турнире, то привлечет к себе внимание.
Шевченко также отметил, что не хотел бы встречи с Италией на Евро-2020.
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