Шевченко может возглавить клуб из МЛС

Тренер заинтересовал три местные команды

Фото: УАФ

Бывший тренер сборной Украины Андрей Шевченко может перебраться в США.

В его назначении заинтересованы три команды из МЛС, сообщает журналист Никола Скира в своем twitter.

Впрочем, названия этих команд не уточняется. Конкретных предложений у него также нет.

Шевченко находится без работы после ухода из сборной. Сообщалось, что он хотел продолжить работу с командой.

Также была информация, что Шевченко возглавит «Динамо».