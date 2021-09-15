«Динамо» – не приоритет для Шевченко, у него есть варианты за границей – источник
Шевченко может возглавить клуб из МЛС
Тренер заинтересовал три местные команды
Фото: УАФ
Бывший тренер сборной Украины Андрей Шевченко может перебраться в США.
В его назначении заинтересованы три команды из МЛС, сообщает журналист Никола Скира в своем twitter.
Впрочем, названия этих команд не уточняется. Конкретных предложений у него также нет.
Шевченко находится без работы после ухода из сборной. Сообщалось, что он хотел продолжить работу с командой.
Также была информация, что Шевченко возглавит «Динамо».
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