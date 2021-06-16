Шевченко: «Мы все делали правильно в матче с Нидерландами»

Тренер считает, что не хватило лишь результата

Андрей Шевченко / Фото: Getty Images

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко высказался о матче с Нидерландами (2:3) в 1-м туре Евро-2020. Слова специалиста приводит пресс-служба УАФ.

«Мы очень хорошо выходили из обороны в атаку, у нас было несколько очень хороших предложений. В первом тайме, единственное, мы не доигрывали в реализации – не хватало паса или удара.

Не получилось создать определенное давление в центре поля, на которое мы рассчитывали. Имея хорошо игроков в центре, Нидерланды поджали нас к концу первого тайма – нам было тяжело выходить из обороны.

Во втором тайме после пропущенных мячей была хорошая реакция – команда поднялась во вторую зону, начали лучше прессинговать и создавать моменты.

С такими командами все перекрыть и предугадать невозможно.

Считаю, наша команда все делала правильно, а зрители получили удовольствие. Единственное – нам бы хотелось добиться лучшего результата».



Уже завтра Украина сыграет второй матч на Евро – против Северной Македонии.

Видео трансляция матча Украина – Северная Македония.

Онлайн трансляция матча Украина – Северная Македония.