Шевченко на берегу океана красиво отпраздновал годовщину со своей дамой сердца

Тренер на заслуженном после Евро отдыхе

Андрей Шевченко / фото - Evening Standart

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко на своей странице в Instagram опубликовал фото, где он со своей женой празднует годовщину свадьбы на берегу океана, и поздравил избранницу с праздником:

«С 17-й годовищной, любовь моя. Спасибо за то, что делаешь каждый момент вместе особенным, и спасибо, что была рядом со мной, я всегда буду рядом с тобой. Я люблю тебя».

Наставник отдыхает после напряженного Евро, где он с украинской национальной командой добрался до 1/4 турнира.

Напомним, Шевченко намекнул на уход из сборной.