Шевченко намекнул на уход из сборной Украины. Какую команду он может возглавить после Евро?
Шевченко на берегу океана красиво отпраздновал годовщину со своей дамой сердца
Тренер на заслуженном после Евро отдыхе
16:17
Андрей Шевченко / фото - Evening Standart
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко на своей странице в Instagram опубликовал фото, где он со своей женой празднует годовщину свадьбы на берегу океана, и поздравил избранницу с праздником:
«С 17-й годовищной, любовь моя. Спасибо за то, что делаешь каждый момент вместе особенным, и спасибо, что была рядом со мной, я всегда буду рядом с тобой. Я люблю тебя».
Наставник отдыхает после напряженного Евро, где он с украинской национальной командой добрался до 1/4 турнира.
Напомним, Шевченко намекнул на уход из сборной.