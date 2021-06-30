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Шевченко: «Надеюсь, итальянские фаны поддержат Украину в Риме»

Наставник «сине-желтых» гордится своими подопечными

Футбол Евро-2020
15:57
Шевченко: «Надеюсь, итальянские фаны поддержат Украину в Риме»
Андрей Шевченко / Фото - Twitter
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко в комментарии Sky Sport Italia поделился ожиданиями от четвертьфинального матча Евро-2020 против Англии.

«Горжусь своими ребятами, они отдали все. Посвящаю победу народу Украины, мы играли от души. Надеюсь, итальянские фаны поддержат нас в Риме. Англия – отличная команда, будет тяжелый матч».


Матч состоится 3 июля. Начало – в 22.00.

Напомним, известны все пары 1/4 финала Евро-2020.
Владимир Кириченко
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Андрей Шевченко Украина – Англия

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