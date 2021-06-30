Шевченко: «Хочу поздравить всех с этим историческим моментом»
Шевченко: «Надеюсь, итальянские фаны поддержат Украину в Риме»
Наставник «сине-желтых» гордится своими подопечными
Андрей Шевченко / Фото - TwitterГлавный тренер сборной Украины Андрей Шевченко в комментарии Sky Sport Italia поделился ожиданиями от четвертьфинального матча Евро-2020 против Англии.
«Горжусь своими ребятами, они отдали все. Посвящаю победу народу Украины, мы играли от души. Надеюсь, итальянские фаны поддержат нас в Риме. Англия – отличная команда, будет тяжелый матч».
Матч состоится 3 июля. Начало – в 22.00.
Напомним, известны все пары 1/4 финала Евро-2020.
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