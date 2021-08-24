Суркис рассказал о том, как общался с Андреем Шевченко на матче «Динамо»
Шевченко наградили Орденом Ярослава Мудрого 5-й степени
Раскрылась еще одна цель визита экс-тренера сборной Украины в Киев
11:22
Фото: УАФ
Президент Украины Владимир Зеленский наградил экс-тренера сборной Украины Андрея Шевченко.
Бывший наставник получил Орден Ярослава Мудрого 5-й степени. Он вручается за государственное строительство, укрепление международного авторитета Украины, развитие экономики, науки, образования, культуры, искусства, здравоохранения, за выдающиеся благотворительную, гуманистическую и общественную деятельность.
Сам экс-тренер и футболист поблагодарил и пожелал хорошей поездки президенту в США.
«Спасибо большое. Спасибо за поддержку, за все. Ну мы еще увидимся. Хорошей поездки в Америку».
Также Зеленский наградил орденом Свободы Сергея Бубку.
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