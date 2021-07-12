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Шевченко намекнул на уход из сборной Украины. Какую команду он может возглавить после Евро?

Вариантов не так уж и много
Футбол Сборная Украины
14:06
Шевченко намекнул на уход из сборной Украины. Какую команду он может возглавить после Евро? Мнение
Андрей Шевченко / Фото – eurosport.ru

Это Евро стало историческим для сборной Украины – наша национальная команда вышла в четвертьфинал турнира. Звучит громко – мы попали в восьмерку сильнейших на континенте, а если учитывать то, что наш матч был последним среди четвертьфиналов – и вовсе в пятерку.

Это при том, что никогда ранее нам не удавалось даже выйти из группы. И вот – сразу 1/4. Прыжок на несколько световых лет вперед. Это если учитывать результат.

Если же говорить об игре, то пришлось вернуться в 2006 год. Примерно в таком же стиле мы добивались успеха на чемпионате мира в Германии. С 2016 года нас приучали к тому, что теперь футбол никогда не будет прежним – мы будем играть современно, первым номером, контролируя мяч.

Но после беспроигрышного 2019 года это все было утеряно. Коронавирусная пауза – и прежней сборной мы так и не увидели. Ни в товарищеских матчах, ни в Лиге наций, ни в квалификации на чемпионат мира, ни уж тем более на Евро.

И после чемпионата Европы на шоу Calciomercato L'Originale от Sky Sports Шевченко намекнул на то, что может покинуть национальную команду:

«Определенно оцениваю тот факт, что однажды я хотел бы возглавить какой-то клуб. Я отработал пять лет со сборной Украины, так что теперь нужно спокойно оценить наше будущее. Я бы хотел тренировать клуб».

Судя по информации Игоря Цыганыка, контакт Шевченко со сборной Украины подписан до конца Евро-2020. Продление – это не проблема. Нужно только согласие сторон. Интересно только есть ли оно.

«Нынешняя национальная сборная – самая дорогая в истории Украины. И вы понимаете почему, глядя на тренерский штаб».

Это слова главы УАФ Андрея Павелко. СМИ сообщали, что зарплата одного только Шевченко составляет 720 тысяч евро в год. Но есть еще его тренерский штаб: Мауро Тассотти, Андреа Мальдера, Педро Харо, Александр Шовковский, Андреа Адзалин, Луиджи Ночентини, Иван Баштовой. За их работу тоже нужно платить.

Готовы ли в Ассоциации продлевать соглашение с «самой дорогой сборной в истории»? И готов ли тренерский штаб пересмотреть условия работы? Если нет, то куда Андрей Шевченко может уйти по окончании Евро?

В течение своей профессиональной карьеры Шевченко играл лишь за три клуба: «Динамо», «Милан» и «Челси».

В Киеве после запредельно удачного прошлого сезона сейчас себя максимально комфортно чувствует Мирча Луческу. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2023 года – еще на два сезона. Так что место главного тренера забетонировано. Да и вряд ли Шевченко согласится работать в УПЛ. Здесь проявить себя крайне сложно.

«Милан»? Наш коуч не успел буквально на сезон. Вопрос только в том решился ли бы он прийти в столь кризисную команду. Стефано Пиоли решился и вернул россонери в Лигу чемпионов, заняв в Серии А второе место. Было бы крайне глупо увольнять тренера, с которым начало получаться хоть что-то и ставить на его место человека, еще не работавшего в клубном футболе. Так что и этот вариант приходится отбрасывать.

«Челси»? Опять же, еще недавно приход Шевченко туда выглядел вполне реальным. Второй сезон у Френка Лэмпарда не задался. В Лондоне начали судорожно искать ему замену. И нашли. Причем, потрясающую. ПСЖ как раз уволил Томаса Тухеля, и немец согласился возглавить «аристократов».

Затащил их в топ-4 АПЛ, вывел в финал Кубка Англии, но, что самое главное, выиграл Лигу чемпионов. Таких тренеров не увольняют. По крайней мере, перед началом следующего сезона.

И что тогда остается Шевченко? В Серии А тренерские перестановки уже закончились – места во всех топ-командах заняты. Это же касается и АПЛ. А готов ли он идти в другие чемпионаты? На этот счет есть большие сомнения.

Получается, Шевченко должен остаться в сборной. К тому же, главный претендент на его замену, Сергей Ребров как раз уехал работать в ОАЭ. Вероятно, нынешнему коучу национальной команды придется пересмотреть финансовые условия своей работы. Но это уже вопрос УАФ.

Перед нашей сборной сейчас стоит непростая задача – пройти квалификацию на чемпионат мира. На данный момент мы идем на втором месте в группе с тремя очками в трех матчах. Франция оторвалась уже на четыре пункта.

Прямую путевку на ЧМ получает только победитель квинтета, команде, занявшей второе место, придется преодолеть еще раунд плей-офф – там будет сначала полуфинал, а затем финал. И это второе место еще занять нужно, ведь у остальных команд группы на матч меньше, чем у нас.

Впрочем, есть еще один вариант развития событий. Шевченко может уйти из сборной в никуда. Зинедин Зидан, к примеру, не спешит возвращаться в футбол – отдыхает, ждет интересных предложений.

Наш главный тренер может пойти тем же путем. Выйти на рынок свободных агентов, чтобы не упустить следующего увольнения условных Лэмпарда или Джампаоло – сразу же воспользоваться возможностью занять их место.

Интересно, какой путь изберет Шевченко. С одной стороны, он в сборной уже пять лет, пора уходить. С другой – до чемпионата мира рукой подать, можно и подождать.

Сергей Лукьяненко
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Теги

Андрей Шевченко Милан Челси Динамо Киев

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