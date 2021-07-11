Цыганков в «Лестере»? Украинца хотят видеть в составе «лис»
Шевченко намекнул на уход из сборной Украины
Тренер хочет возглавить клуб
12:33
Фото: УАФ
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко намекнул в интервью Calciomercato, на уход из команды.
«Определенно думаю о том, чтобы однажды возглавить какой-то клуб. Я отработал 5 лет со сборной Украины, теперь нужно спокойно оценить наше будущее.
Вы видите добрую версию тренера Андрея Шевченко, но злую лучше не знать. В такой работе иногда приходится быть другим.
Я вдохновлялся Валерием Лобановским, Карло Анчелотти, Жозе Моуринью. Это великие тренера, которые многое выиграли».
Украина дошла до 1/4 финала Евро-2020.