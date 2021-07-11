Шевченко намекнул на уход из сборной Украины

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Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко намекнул в интервью Calciomercato, на уход из команды.

Вы видите добрую версию тренера Андрея Шевченко, но злую лучше не знать. В такой работе иногда приходится быть другим.

Я вдохновлялся Валерием Лобановским, Карло Анчелотти, Жозе Моуринью. Это великие тренера, которые многое выиграли».