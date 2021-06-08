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Шевченко: «Наша задача на Евро-2020 – выход из группы»

Наставник сборной Украины – о соперниках по групповому раунду турнира
Футбол Сборная Украины
21:33
Шевченко: «Наша задача на Евро-2020 – выход из группы»
Андрей Шевченко / Фото - footboom
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко назвал цель, которая будет стоять перед командой на Евро-2020, а также поделился мнением о соперниках по группе.

Цитирует наставника «сине-желтых» официальный сайт UEFA.

«Наша главная задача – выход из группы. Мы понимаем, что против нас сыграют очень хорошие команды. В нашей группе есть явный фаворит – сборная Нидерландов. Австрия – это команда, которая на высоком уровне провела отборочный турнир и показывала хорошую игру. В ее составе сильные игроки, у нее есть определенный стиль, за счет которого она добивается результата. Северная Македония – тоже очень приличная команда. Это показали и отборочные матчи чемпионата Европы, и победа над сборной Германии (в квалификации ЧМ-2022). Эту команду ни в коем случае нельзя сбрасывать со счетов. В ее составе тоже есть качественные футболисты, которые всегда могут показать хорошую игру».


8 июня украинская дружина вылетела из Харькова в Бухарест. Именно в этом городе будет базироваться резиденция «сине-желтых» на время проведения Евро-2020.
Владимир Кириченко
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