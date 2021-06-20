Шевченко – о защитнике сборной Украины: «К матчу с Австрией он готовиться не будет»

Андрей Шевченко / Фото: Чемпионат

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко заявил, что защитник Денис Попов не будет готовиться к матчу с Австрией. Слова специалиста приводит пресс-служба УАФ.

— Дениса беспокоит икроножная мышца. Сегодня он не тренировался. Я не думаю, что там есть какая-то серьезная проблема, просто ему нужно дать время, чтобы он восстановился. Скорее всего, что к завтрашней игре он готовиться не будет.

Что касается Яремчука – это слухи. С ним все в порядке. Все оставшиеся ребята, кроме Попова и Зубкова, готовятся к игре с Австрией.