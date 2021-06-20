Шаран: «Фаворита в матче Украина – Австрия нет»
Шевченко – о защитнике сборной Украины: «К матчу с Австрией он готовиться не будет»
Попов пропустит последнюю игру национальной команды в групповом раунде Евро-2020
Андрей Шевченко / Фото: Чемпионат
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко заявил, что защитник Денис Попов не будет готовиться к матчу с Австрией. Слова специалиста приводит пресс-служба УАФ.
— Правда, что Денис Попов тренировался индивидуально? И что у Романа Яремчука есть проблемы со здоровьем?
— Дениса беспокоит икроножная мышца. Сегодня он не тренировался. Я не думаю, что там есть какая-то серьезная проблема, просто ему нужно дать время, чтобы он восстановился. Скорее всего, что к завтрашней игре он готовиться не будет.
Что касается Яремчука – это слухи. С ним все в порядке. Все оставшиеся ребята, кроме Попова и Зубкова, готовятся к игре с Австрией.
Матч Украина – Австрия состоится 21 июня.
Видео трансляция матча Украина – Австрия.
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