Один из помощников Шевченко не войдет в его тренерский штаб
Шевченко прибудет в «Дженоа» для подписания контракта раньше, чем ожидалось
Вскоре украинский тренер получит новую работу
Андрей Шевченко / Фото: Twitter
Украинский тренер Андрей Шевченко прибудет в Геную для подписания контракта с «Дженоа» раньше, чем ожидалось. Об этом сообщил авторитетный итальянский журналист Фабрицио Романо в своем Twitter.
Ранее сообщалось, что Шевченко прибудет в Геную посреди следующей недели. По новой информации, украинский наставник подпишет контракт уже в понедельник.
Соглашение Шевченко с «Дженоа» будет рассчитано до 2024-го года.
Andriy Shevchenko will be in Italy on Monday to sign as new Genoa manager until June 2024. Confirmed. @DiMarzio #Genoa #SerieA— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 6, 2021
Ранее сообщалось, что один из экс-помощников Шевченко в сборной Украины не войдет в его штаб в «Дженоа».
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