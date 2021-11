Шевченко прибудет в «Дженоа» для подписания контракта раньше, чем ожидалось

Андрей Шевченко / Фото: Twitter

Украинский тренер Андрей Шевченко прибудет в Геную для подписания контракта с «Дженоа» раньше, чем ожидалось. Об этом сообщил авторитетный итальянский журналист Фабрицио Романо в своем Twitter.

Ранее сообщалось, что Шевченко прибудет в Геную посреди следующей недели. По новой информации, украинский наставник подпишет контракт уже в понедельник.

Соглашение Шевченко с «Дженоа» будет рассчитано до 2024-го года.

Andriy Shevchenko will be in Italy on Monday to sign as new Genoa manager until June 2024. Confirmed. @DiMarzio #Genoa #SerieA