Павлов: «Шевченко по-отечески относится к ребятам»
Шевченко пришел на выручку Марлосу
Главный тренер сборной Украины помог полузащитнику в нужную минуту
16:54
Марлос и Шевченко / Фото: УАФ
Сборная Украины 13 июня начнет свой путь на Евро-2020
матче против команды Нидерландов.
Именитый тренер Николай Павлов сказал, что наставник национальной сборной Андрей Шевченко относится к подопечным по-отечески. И это подтвердилось. Когда полузащитник Украины Марлос изнемогал от жары и не мог справиться с галстуком, именно Шевченко пришел игроку на выручку:
Напомним, что UEFA обязует убрать слоган «Героям Слава» с формы сборной Украины.
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