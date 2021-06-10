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Шевченко пришел на выручку Марлосу

Главный тренер сборной Украины помог полузащитнику в нужную минуту
Футбол Сборная Украины
16:54
Шевченко пришел на выручку Марлосу
Марлос и Шевченко / Фото: УАФ

Сборная Украины 13 июня начнет свой путь на Евро-2020 матче против команды Нидерландов.

Именитый тренер Николай Павлов сказал, что наставник национальной сборной Андрей Шевченко относится к подопечным по-отечески. И это подтвердилось. Когда полузащитник Украины Марлос изнемогал от жары и не мог справиться с галстуком, именно Шевченко пришел игроку на выручку:

Напомним, что UEFA обязует убрать слоган «Героям Слава» с формы сборной Украины.

Олег Шумейко-младший
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Теги

Андрей Шевченко Марлос сборная Украины (футбол)

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