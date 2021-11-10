Шевченко: «В «Дженоа» мне гарантировали усиление в январе»
Шевченко раскрыл, над чем будет работать в «Дженоа» в первую очередь
Также специалист рассказал, какие схемы может применять в новом клубе
21:25
Андрей Шевченко / Фото - Дженоа
Главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко рассказал, с каким аспектом в команде будет работать в первую очередь. Также специалист назвал два возможных варианта схемы игры. Его слова передает пресс-служба клуба.
У «Дженоа» – великая история, у Генуи – большое сердце. Это одна из причин, почему я здесь.
«Дженоа» – весьма агрессивная команда, в особенности дома, так сложилось исторически. Я хочу, чтобы у нас был идеальный баланс. Нужно понять, в чем нуждается команда. Надо быть готовым к серии очень сложных матчей.
Первое, над чем будем работать – психология. Нам нужно оставить сложную ситуацию позади. Сейчас мы думаем, какая схема будет лучшей для этой команды. Это может быть 3-5-2 или 4-3-3 – это не столь важно.
Шевченко также сообщил, что в «Дженоа» ему гарантировали усиление в январе.
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