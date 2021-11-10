Шевченко раскрыл, над чем будет работать в «Дженоа» в первую очередь

Андрей Шевченко / Фото - Дженоа

Главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко рассказал, с каким аспектом в команде будет работать в первую очередь. Также специалист назвал два возможных варианта схемы игры. Его слова передает пресс-служба клуба.

«Дженоа» – весьма агрессивная команда, в особенности дома, так сложилось исторически. Я хочу, чтобы у нас был идеальный баланс. Нужно понять, в чем нуждается команда. Надо быть готовым к серии очень сложных матчей.

Первое, над чем будем работать – психология. Нам нужно оставить сложную ситуацию позади. Сейчас мы думаем, какая схема будет лучшей для этой команды. Это может быть 3-5-2 или 4-3-3 – это не столь важно.