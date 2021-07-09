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Шевченко рассказал, какое преимущество будет у Италии в финале Евро

Англичане могут не справиться с давлением соперника
Футбол Евро-2020
07:23
Шевченко рассказал, какое преимущество будет у Италии в финале Евро
Андрей Шевченко / фото - FootBoom

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко высказался о предстоящем финале Евро-2020, где сойдутся сборные Италии и Англии. Слова специалиста приводит Sky Sports Italia.

«Англия — хорошая команда, но она до сих пор не встречалась с соперником, который действительно мог бы оказывать на нее давление. Такая игра очень хорошо отработана у итальянцев. В этом их определенное преимущество перед финальным матчем.

Атмосфера на «Уэмбли» будет похожа на котел, что может помочь англичанам. У всех команд есть сильные и слабые стороны, и Италия обязательно изучит их перед игрой с Англией».

Обе команды прошли через изнурительные полуфиналы. Италия довела игру с Испанией до серии пенальти, где все решил роковой удар Альваро Мораты и сейв Джанлуиджи Доннаруммы. А англичане лишь во втором дополнительном тайме вырвали победу у сенсационной сборной Дании за счет сомнительного пенальти.

В финальных матчах обычно нет явных фаворитов, но примечательно, что Англия не может обыграть итальянцев уже больше 40 лет.

Напомним, UEFA открыл дело против Футбольной ассоциации Англии.

Павел Харченко
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Италия – Испания Андрей Шевченко

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