Шевченко сообщил, что Зубков не сможет сыграть с Северной Македонией

Александр Зубков (справа) / Фото - УАФ

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко сообщил в эфире программы «Великий футбол», смогут ли сыграть в матче с Северной Македонией Александр Зубков и Виктор Цыганков.

Что касается Цыганкова, то он тренируется с командой несколько дней – выглядит неплохо, его ничего не беспокоит. Завтра, надеюсь, все будет хорошо, и он будет готовиться к матчу с Северной Македонией.

Такой игрок, как Виктор, – однозначно усиление для команды. Посмотрим на его состояние, старт или замена – буду решать непосредственно перед игрой.