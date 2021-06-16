Выяснился характер травмы Зубкова. Хавбек пропустил тренировку сборной Украины
Шевченко сообщил, что Зубков не сможет сыграть с Северной Македонией
Но есть хорошие новости по Цыганкову
10:01
Александр Зубков (справа) / Фото - УАФ
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко сообщил в эфире программы «Великий футбол», смогут ли сыграть в матче с Северной Македонией Александр Зубков и Виктор Цыганков.
По Зубкову – однозначно нет. У него есть отек. Сколько времени займет восстановление? Будем пытаться сделать это побыстрее. Форсировать и говорить определенные даты нет смысла. Как только он будет готов, мы сообщим.
Что касается Цыганкова, то он тренируется с командой несколько дней – выглядит неплохо, его ничего не беспокоит. Завтра, надеюсь, все будет хорошо, и он будет готовиться к матчу с Северной Македонией.
Такой игрок, как Виктор, – однозначно усиление для команды. Посмотрим на его состояние, старт или замена – буду решать непосредственно перед игрой.
Ранее выяснилось, что у Зубкова растяжение камбаловидной мышцы ноги.
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