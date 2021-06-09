Шевченко: «У нас не так уж много футболистов, выступающих в больших клубах»

Андрей Шевченко / фото - dynamo.kiev

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко рассказал официальному сайту UEFA о подготовке команды к Евро-2020:

Игроки должны понимать, что быть на таком турнире – это уже сам по себе огромный опыт: почувствовать эту атмосферу, быть в команде, ощутить, что такое по-настоящему важные игры.

Мелкие детали, на которые многие не обращают внимания, на таких турнирах могут играть очень большую роль. И каждый из футболистов должен подчеркнуть для себя важность этих деталей.

Конечно же, есть еще один ключевой аспект – это травмы. Мы уже потеряли нескольких игроков. У нас не слишком большой состав, не так уж много футболистов, которые обладают серьезным опытом и выступают в больших клубах.

Поэтому качественные игроки для нас – на вес золота, и очень важно, чтобы они подошли к чемпионату Европы в своей лучшей форме и показали все свои лучшие качества».