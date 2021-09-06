Шевченко: «В 2020-м году сборная Украины была в лучшем состоянии, нежели в 2021-м»

Андрей Шевченко / Фото: УАФ

Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко высказался о состоянии национальной команды в 2020-м и 2021-м годах.

– Я думаю, что в 2020-м наша команда находилась в лучшем состоянии. Всегда идет процесс, когда поколение приходит-уходит, есть игроки, которые получают травмы, приходится искать новых игроков. Для этого мы пытались создать определенную скамейку, практически всегда вызывали 27-28 человек, использовали игроков из молодежной команды, искали постоянно подпитку.

– Были проблемы с функциональной подготовкой сборной?

– Зубков – единственный, получивший травму на Евро. А в принципе тренировочный процесс был отлично организован.

– А в чем заключались проблемы в спарках?

– В спарках интенсивность матчей очень высокая. В УПЛ такой интенсивности нет. Вы можете посмотреть тенденцию «Динамо» или «Шахтера», играющих в Лиге чемпионов. Сейчас была квалификация у горняков, следующая встреча в чемпионате – проблема.

В таких матчах футболисты отдаются не только физически, но и морально – время на принятие решений, энергии при такой интенсивности тратится намного больше