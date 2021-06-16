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Шевченко: «В матче с Северной Македонией будет очень важна наша реализация»

Сборная Украины проведет 2-й матч на Евро-2020 17-го июня
Футбол Евро-2020
16 июня 22:35
Шевченко: «В матче с Северной Македонией будет очень важна наша реализация»
Андрей Шевченко / Фото: Twitter

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко высказался о грядущем матче с Северной Македоний во 2-м туре Евро-2020.

«В матче будет очень важно, как команда будет перемещаться, с какой скоростью будет двигать мяч, насколько свежими будут наши игроки и какой будет реализация»

Видео трансляция матча Украина – Северная Македония.

Онлайн трансляция матча Украина – Северная Македония.

Источник: footballua.tv Петр Приходько
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Теги

Андрей Шевченко Украина - Северная Македония

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