Сборная Украины примет Боснию и Герцеговину во Львове, Болгарию – в Одессе
Шевченко: «В матче с Северной Македонией будет очень важна наша реализация»
Сборная Украины проведет 2-й матч на Евро-2020 17-го июня
Андрей Шевченко / Фото: Twitter
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко высказался о грядущем матче с Северной Македоний во 2-м туре Евро-2020.
«В матче будет очень важно, как команда будет перемещаться, с какой скоростью будет двигать мяч, насколько свежими будут наши игроки и какой будет реализация»
Видео трансляция матча Украина – Северная Македония.
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