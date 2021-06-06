Шевченко: «За 5 лет мы сформировали в сборной Украины рисунок игры, который отличает нас от остальных»

Андрей Шевченко / Фото: Twitter

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко высказался о стиле игры национальной команды. Его слова приводит пресс-служба УАФ.

– Это даже хорошо. Если для Северной Ирландии наша игра не стала сюрпризом, значит, нас ждали, как мы будем играть. За 5 лет сформировался стиль команды, структура. Я не вижу в этом проблем, это мне импонирует. У нас есть определенный рисунок, который отличает нас от других.

– Не думали ли, что плохая реализация связана с психологическими проблемами? Не думали взять на Евро психолога?

– Ни в коем случае. Это не психология, это больше связано с качеством. Психология не играет здесь роли. Лишний психолог команде однозначно не нужен.

– Как Зинченко?

– У него все в порядке, он мотивирован.

– Много времени уделяете стандартам?

– Не так много, больше будем уделять, когда поедем в Румынию. Эти 2 недели больше уделяли времени интенсивным физическим тренировкам, тактике, выходу из обороны, розыгрышам в обороне. Тренеру никогда не хватает времени. Чтобы все вместить, все распределить, чем-то надо жертвовать. Но это важный компонент игры, будет разбирать стандарты в Румынии.

– Малиновский уже может говорить с тренерским штабом на итальянском?

– Он отлично говорит на итальянском, но с бергамаским акцентом. Мы его простим за это.