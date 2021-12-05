Шевченко: «Знал, что будет тяжело в «Дженоа», но не ожидал такого количества травм»
Шевченко ждут трудности в игре с «Ювентусом». Специалист рассказал о травмированных
Лидеры команды находятся в лазарете
16:53
Андрей Шевченко / фото - УАФ
Главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко накануне игры с «Ювентусом» рассказал Calciomercato о состоянии травмированных футболистов команды:
«В понедельник Кришито и Дестро пройдут обследование, чтобы понять, как проходит восстановление.
Доменико должен вернуться в строй раньше. Дестро, скорее всего, понадобится больше времени на восстановление».
Украинский специалист пока что не одержал ни одной победы у руля «грифонов», набрав один пункт в трех матчах.
Игра с «Ювентусом» состоится уже сегодня, 5-го декабря в 21:45. Онлайн трансляция матча.
Напомним, Шевченко разъяснил ситуацию с возможным трансфером Ярмоленко в «Дженоа».
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