Шевченко ждут трудности в игре с «Ювентусом». Специалист рассказал о травмированных

Лидеры команды находятся в лазарете

Андрей Шевченко / фото - УАФ

Главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко накануне игры с «Ювентусом» рассказал Calciomercato о состоянии травмированных футболистов команды:

«В понедельник Кришито и Дестро пройдут обследование, чтобы понять, как проходит восстановление. Доменико должен вернуться в строй раньше. Дестро, скорее всего, понадобится больше времени на восстановление».

Украинский специалист пока что не одержал ни одной победы у руля «грифонов», набрав один пункт в трех матчах.

Игра с «Ювентусом» состоится уже сегодня, 5-го декабря в 21:45. Онлайн трансляция матча.

Напомним, Шевченко разъяснил ситуацию с возможным трансфером Ярмоленко в «Дженоа».