«Нужно немного удачи». При Шевченко «Дженоа» еще не забил ни одного мяча
Шевченко разъяснил ситуацию с возможным трансфером Ярмоленко в «Дженоа»
Слухи связывают капитана сборной Украины с «грифонами»
13:34
Андрей Ярмоленко и Андрей Шевченко / фото - УАФ
Главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко прокомментировал для PRESSING слухи о возможном переходе капитана сборной Украины Андрея Ярмоленко в генуэзский клуб:
«Этим будет заниматься спортивный директор – искать, выбирать. Я занят командой, у нас сейчас много матчей. Сейчас в команде заняты два места и мы не можем брать игроков без европейского паспорта.
Заинтересован ли я в услугах Ярмоленко? Я ответил на вопрос, мы не можем приглашать игроков, у которых нет европейского паспорта».
Ранее сообщалось, что если «грифоны» продадут одного из футболистов, у которых нет европейского паспорта, то покупка Ярмоленко станет возможной.
Агент украинского хавбека высказался о возможном переезде клиента в Италию.
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