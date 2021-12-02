Шевченко разъяснил ситуацию с возможным трансфером Ярмоленко в «Дженоа»

Слухи связывают капитана сборной Украины с «грифонами»

Андрей Ярмоленко и Андрей Шевченко / фото - УАФ

Главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко прокомментировал для PRESSING слухи о возможном переходе капитана сборной Украины Андрея Ярмоленко в генуэзский клуб:

«Этим будет заниматься спортивный директор – искать, выбирать. Я занят командой, у нас сейчас много матчей. Сейчас в команде заняты два места и мы не можем брать игроков без европейского паспорта. Заинтересован ли я в услугах Ярмоленко? Я ответил на вопрос, мы не можем приглашать игроков, у которых нет европейского паспорта».

Ранее сообщалось, что если «грифоны» продадут одного из футболистов, у которых нет европейского паспорта, то покупка Ярмоленко станет возможной.

Агент украинского хавбека высказался о возможном переезде клиента в Италию.