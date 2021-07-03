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Шевченко: «Сегодня будут желание, правильный подход, менталитет и стопроцентная самоотдача»

Наставник «сине-желтых» – о матче 1/4 финала Евро-2020 с Англией

Футбол Евро-2020
09:41
Шевченко: «Сегодня будут желание, правильный подход, менталитет и стопроцентная самоотдача»
Андрей Шевченко / Фото - eurosport
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко в эфире программы «Великий футбол» поведал о восстановлении своих подопечных к матчу с командой Англии.

Как влияет на процесс восстановления то, что сборная отыграла 120 минут против Швеции?

«Все-таки это разная интенсивность. Английские футболисты играют в одном из самых лучших чемпионатов. Они привыкли к таким нагрузкам. Наши футболисты играют в чемпионате Украины и не имеют такой интенсивности. Говорить о восстановлении тяжело. Конечно, они находятся в лучшем положении, чем мы. Но я думаю, что желание, правильный подход, менталитет и стопроцентная самоотдача сегодня будут».


Игра пройдет в Риме на «Стадио Олимпико». Начало матча – в 22:00.

Онлайн трансляция Украина – Англия.

Видео трансляция Украина – Англия.

Владимир Кириченко
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Андрей Шевченко Украина – Англия

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