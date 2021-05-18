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Шевченко: «Зинченко и Малиновский – имидж Украины и поднятие нашего престижа»

Тренер «сине-желтых» поделился мнением о двух лидерах команды
Футбол Сборная Украины
18 мая 07:58
Шевченко: «Зинченко и Малиновский – имидж Украины и поднятие нашего престижа»
Андрей Шевченко / Фото - 24tv.ua

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко в эфире программы «Великий футбол» поделился мнением о ведущих полузащитниках «сине-желтых» Руслане Малиновском и Александре Зинченко.

Для Украины очень важно, когда наши игроки проводят очень хорошие сезоны. Те же Зинченко и Малиновский – это имидж Украины, это поднятие нашего престижа.

Это очень важно. Потому что наконец-то и большие клубы, большие команды будут обращать внимание на наших футболистов.

Шевченко также рассказал, когда оба игрока прибудут в расположение сборной.

Сергей Стаднюк
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Теги

Руслан Малиновский Александр Зинченко Андрей Шевченко

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