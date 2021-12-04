Шевчук: «Динамо» предлагало перенести матч в Киев и оплатить перелет»

Киевляне победили на выезде

Фото: НК Верес

Спортивный директор «Вереса» Вячеслав Шевчук сообщил, что матч с «Динамо» мог быть сыгран в Киеве.

«Да, поле немного жесткое. Molto doro – если сказать на итальянском. Но мы должны понимать, что живем в Украине. У нас такой климат. Плюс в Луцке такое состояние газона, он даже летом очень твердый. Очень тяжело футболистам показать свои качества. Арбитры приняли такое решение. Я был представителем «Вереса» на поле, были и из «Динамо». У нас была очень жесткая беседа. Доходило даже до оскорблений. Мне это не понравилось. На меня оказывали давление, я защитил свою команду. Да, я знаю, что поле жесткое, но что я могу сделать? Это вопрос к организаторам, луцкому стадиону, с которым мы сотрудничаем. Очень жаль, что они не проявили свою квалификацию».

С кем был жесткий разговор из представителей «Динамо»?

«Много было людей. Не буду называть. Было жестко, но в конце мы пожали руки. Я защищаю «Верес», представитель этой команды. Поэтому так и выступал. Мы арендуем стадион «Авангард». Вчера было очень много телефонных звонков, чтобы поле максимально подготовили. Они сказали: «Не переживайте, снега не будет, все будет хорошо». Я говорю: «Пожалуйста, накройте пленкой, пусть лучше будет мягким». Но они не послушались, сделали по-своему. Это показывает, что здесь тоже надо проявлять профессионализм. Сегодня у меня тоже с ними был жесткий разговор. Так нельзя, «Верес» платит деньги за этот стадион. Надеюсь, весной ровенские болельщики будут следить за командой уже в Ровно».

Подогрев вообще включали?

«Подогрев не включали, потому что погода была плюсовая. Этой ночью было -4, поле сверху немного подмерзло. Да, поле не очень хорошего качества. Но мы живем в стране, где есть зима».

«Динамо» предлагало перенести матч в Киев?