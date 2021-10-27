Воробей: «Возвращение Малиновского – приятная весточка, по Гармашу – есть более талантливые игроки»
Шевчук назвал роль, которая уготована для Гармаша в сборной Украины
Хавбек сыграет за «сине-желтых» впервые за 4 года
12:52
Денис Гармаш / фото - ФК Динамо
Бывший защитник «Шахтера» и сборной Украины Вячеслав Шевчук рассказал, что ждет вернувшегося в национальную команду Дениса Гармаша:
«Да, в «Динамо» Гармаш не игрок стартового состава, но выходя на замену он очень помогает своей команде своей агрессивностью, своими действиями. Это опытный игрок и я уверен, что он и сборной поможет.
Но он должен понимать, что в сборной он не будет игроком стартового состава, а будет выходить на замену».
Хавбека «Динамо» вызвали в стан национальной команды впервые за 4 года.
Помимо него, Петраков также вернул в сборную Руслана Малиновского и Виктора Коваленко.
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