Шевчук рассказал, почему на закате карьеры отказался от трансфера в Испанию

Вячеслав Шевчук / фото - dynamo.kiev

Бывший защитник «Шахтера» и сборной Украины Вячеслав Шевчук рассказал, почему отказался переходить в «Мальорку» на закате карьеры:

У каждого профессионала должен быть какой-то конец. Это спорт. Он не добавляет здоровья. Я не хочу в 50 лет быть в каком-то проблемном состоянии. Суставы менять на искусственные.

Я просто наблюдаю, как происходит с ветеранами многими. Нужно понимать, когда сделать стоп в профессиональной карьере.

После окончания карьеры мы поехали со сборной ветеранов Украины участвовать в турнире в Испании. После игры ко мне подошел скаут из «Мальорки», который до этого узнавал про меня, и сказал, что им нужен опытный игрок на позицию левого защитника.

Мы с ним встретились утром следующего дня, обговорили некоторые моменты, они предлагали контракт на полгода. Я сказал, что это несерьезно. Хотя бы на год.

Подписывая контракт на полгода ты теряешь все связи в Украине, семья, это не будет комфортно. Я не эгоист. Переживал за родных.

Поэтому я сказал, что сделайте минимальные условия, я перееду в Испанию, может быть куплю дом, может быть останусь здесь в Испании жить, но не больше предложения не последовало.

Либо на полгода, либо ничего. Я отказался».