Шевчук рассказал, почему на закате карьеры отказался от трансфера в Испанию

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 4
Сейчас 0
Сегодня 14
Завтра 17
Футбол (4 события из 4) показать все
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
22:00 Брест - ПСЖ 2:4 Окончен
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
21:30 РБ Лейпциг - Штутгарт 4:0 Окончен
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
22:00 Бетис - Кадис 1:1 Окончен
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
19:30 Ворскла - Металлист-1925 2:0 Окончен
нет важных матчей
Футбол (14 событий из 26) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
14:30 Ливерпуль - Бернли -:- Запланирован
17:00 Манчестер Сити - Норвич -:- Запланирован
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
18:00 Монако - Ланс -:- Запланирован
22:00 Сент-Этьен - Лилль -:- Запланирован
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
16:30 Фрайбург - Боруссия Дортмунд -:- Запланирован
16:30 Герта - Вольфсбург -:- Запланирован
19:30 Байер - Боруссия Мёнхенгладбах -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
20:30 Гранада - Валенсия -:- Запланирован
20:30 Эспаньол - Вильярреал -:- Запланирован
23:00 Атлетик - Барселона -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
16:00 Верес - Олимпик -:- Запланирован
17:00 Верес - Минай -:- Запланирован
19:30 СК Днепр-1 - Рух -:- Запланирован
19:30 Черноморец - Шахтер -:- Запланирован
Футбол (17 событий из 28) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
16:00 Саутгемптон - Манчестер Юнайтед -:- Запланирован
16:00 Вулверхэмптон - Тоттенхэм -:- Запланирован
18:30 Арсенал - Челси -:- Запланирован
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
14:00 Лион - Клермон -:- Запланирован
21:45 Ницца - Марсель -:- Запланирован
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
18:30 Бавария - Кельн -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
20:30 Атлетико - Эльче -:- Запланирован
23:00 Леванте - Реал -:- Запланирован
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
15:30 Прикарпатье - Волынь -:- Запланирован
15:30 Горняк-Спорт - Олимпик -:- Запланирован
16:00 Николаев - Нива Т -:- Запланирован
17:30 Агробизнес - Кривбасс -:- Запланирован
17:30 Ужгород - ВПК-Агро -:- Запланирован
18:45 Металлист - Оболонь -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
17:00 ФК Мариуполь - Заря -:- Запланирован
19:30 Колос - Александрия -:- Запланирован
21:30 Динамо - Десна -:- Запланирован

Шевчук рассказал, почему на закате карьеры отказался от трансфера в Испанию

Защитнику поступило предложение от клуба из Сегунды
Футбол Украинская Премьер-лига
13:53
Шевчук рассказал, почему на закате карьеры отказался от трансфера в Испанию
Вячеслав Шевчук / фото - dynamo.kiev

Бывший защитник «Шахтера» и сборной Украины Вячеслав Шевчук рассказал, почему отказался переходить в «Мальорку» на закате карьеры:

«Я счастлив, что закончил карьеру практически в 38 лет, и в таком клубе, как «Шахтер». До такого возраста сумел играть на таком уровне, поддерживать такой уровень, дальше мне не захотелось идти играть куда-то ниже.

У каждого профессионала должен быть какой-то конец. Это спорт. Он не добавляет здоровья. Я не хочу в 50 лет быть в каком-то проблемном состоянии. Суставы менять на искусственные.

Я просто наблюдаю, как происходит с ветеранами многими. Нужно понимать, когда сделать стоп в профессиональной карьере.

После окончания карьеры мы поехали со сборной ветеранов Украины участвовать в турнире в Испании. После игры ко мне подошел скаут из «Мальорки», который до этого узнавал про меня, и сказал, что им нужен опытный игрок на позицию левого защитника.

Мы с ним встретились утром следующего дня, обговорили некоторые моменты, они предлагали контракт на полгода. Я сказал, что это несерьезно. Хотя бы на год.

Подписывая контракт на полгода ты теряешь все связи в Украине, семья, это не будет комфортно. Я не эгоист. Переживал за родных.

Поэтому я сказал, что сделайте минимальные условия, я перееду в Испанию, может быть куплю дом, может быть останусь здесь в Испании жить, но не больше предложения не последовало.

Либо на полгода, либо ничего. Я отказался».

Защитник завершил карьеру в 2016 году, после чего начал тренерскую карьеру: успел возглавить юношескую команду «Шахтера» и донецкий «Олимпик».

Напомним, Андрей Пятов прокомментировал инцидент с пьяным Шевчуком.

Источник: BurBuzz Павел Харченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Вячеслав Шевчук Шахтер Донецк

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Сразу пять ключевых игроков не попали в заявку «Шахтера» на матч с «Черноморцем»
Сразу пять ключевых игроков не попали в заявку «Шахтера» на матч с «Черноморцем»
Футбол Украинская Премьер-лига
12:25
Стало известно, когда Мораес вернется в Украину
Стало известно, когда Мораес вернется в Украину
Футбол Украинская Премьер-лига
11:48
Официально. Болбат присоединился к «Десне»
Официально. Болбат присоединился к «Десне»
Футбол Украинская Премьер-лига
20 августа 16:48
Польский клуб хочет арендовать главного таланта «Шахтера»
Польский клуб хочет арендовать главного таланта «Шахтера»
Футбол Украинская Премьер-лига
20 августа 15:35
Стало известно, кто обслужит центральный матч 5-го тура УПЛ
Стало известно, кто обслужит центральный матч 5-го тура УПЛ
Футбол Украинская Премьер-лига
20 августа 15:18
Степаненко: «При Де Дзерби приходится заново учиться прессингу»
Степаненко: «При Де Дзерби приходится заново учиться прессингу»
Футбол Украинская Премьер-лига
20 августа 11:43

Новости: Футбол

Шевчук рассказал, почему на закате карьеры отказался от трансфера в Испанию
Шевчук рассказал, почему на закате карьеры отказался от трансфера в Испанию
Украинская Премьер-лига
13:53
«Милан» арендовал чемпиона Европы-2020
«Милан» арендовал чемпиона Европы-2020
Серия А (Италия)
13:19
Экс-игрок «Барселоны»: «На тренировках нам запрещали трогать Месси»
Экс-игрок «Барселоны»: «На тренировках нам запрещали трогать Месси»
Примерa (Испания)
13:13
Кабаев: «Арбитры с системой VAR судят хуже, чем без нее»
Кабаев: «Арбитры с системой VAR судят хуже, чем без нее»
Украинская Премьер-лига
12:44
Хавбек «Металлист 1925»: «Забей пенальти – игра сложилась бы по-другому»
Хавбек «Металлист 1925»: «Забей пенальти – игра сложилась бы по-другому»
Украинская Премьер-лига
12:30
Сразу пять ключевых игроков не попали в заявку «Шахтера» на матч с «Черноморцем»
Сразу пять ключевых игроков не попали в заявку «Шахтера» на матч с «Черноморцем»
Украинская Премьер-лига
12:25
Стало известно, когда Мораес вернется в Украину
Стало известно, когда Мораес вернется в Украину
Украинская Премьер-лига
11:48
Все еще без Месси и Неймара. ПСЖ победил, но опять нервозно и с пропущенными мячами
Послесловие
Все еще без Месси и Неймара. ПСЖ победил, но опять нервозно и с пропущенными мячами
Лига 1 (Франция)
11:42
Легионер «Динамо» может оказать под руководством Развана Луческу
Легионер «Динамо» может оказать под руководством Развана Луческу
Украинская Премьер-лига
11:37
Все новости

Популярные новости

Ригондо, который отказался продолжать бой с Ломаченко после шестого раунда: «Никто не может меня нокаутировать»
Ригондо, который отказался продолжать бой с Ломаченко после шестого раунда: «Никто не может меня нокаутировать»
Бокс Профессиональный бокс
17 августа 10:49
6
Александр Хижняк определился со своим будущим
Александр Хижняк определился со своим будущим
Бокс Профессиональный бокс
17 августа 12:04
5
Этот нокаут вошел в историю бокса. Как впервые выключили ужасного Майка Тайсона
Этот нокаут вошел в историю бокса. Как впервые выключили ужасного Майка Тайсона
Бокс Профессиональный бокс
16 августа 11:32
4
Горуна: «Спецслужбы России проработали Усика и Ломаченко, используя религию, и эксплуатируют их в своих целях»
Горуна: «Спецслужбы России проработали Усика и Ломаченко, используя религию, и эксплуатируют их в своих целях»
Бокс Профессиональный бокс
16 августа 21:24
92
«Сдохни, падла. П***уй в Рашу, х***о ты обдолбанное». Жизни Горуны угрожали после поста в защиту Магучих
«Сдохни, падла. П***уй в Рашу, х***о ты обдолбанное». Жизни Горуны угрожали после поста в защиту Магучих
Каратэ
16 августа 18:28
48
Огромный супертяж доминировал в ринге, но пропустил в последнем раунде и с грохотом рухнул на пол
Огромный супертяж доминировал в ринге, но пропустил в последнем раунде и с грохотом рухнул на пол
Бокс Профессиональный бокс
15 августа 13:07
Все новости