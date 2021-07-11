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Шкурин: «Динамо» уже поздравило с дебютным голом»

Форвард забил в первой же встрече
Футбол Украинская Премьер-лига
11:09
Шкурин: «Динамо» уже поздравило с дебютным голом»
Фото: ФК Динамо

Нападающий «Динамо» Илья Шкурин признался пресс-службе клуба, что только представить мог, что забьет мяч в дебютной игре за команду.

Илья, мог ли ты себе представить, что всего через сутки после подписания контракта с «Динамо» ты забьешь гол?

«Наверное, только представить и мог. Не ожидал, что получится сыграть пусть и не тайм, но 20-25 минут.

Я даже не ожидал, что получу столько игрового времени. Готовился, разминался, ждал свой шанс».

Волновался перед выходом на поле?

«Как-то не было волнения. Было хорошее настроение. Хорошая команда, хорошие условия, несмотря на то, что был дождь. Считаю, он испортил газон и качество футбол. Тем не менее – игра удалась».

Команда поздравила с дебютным голом?

«Да, ребята сказали, что я молодец. И тренера похвалили, но с Мирчей Луческу еще не виделись после игры».

Ты был лучшим бомбардиром ЦСКА на первом сборе и сейчас продолжаешь забивать уже за «Динамо».

«Забивать голы в любом случае надо. Если я не буду забивать – не буду играть. Нужно начинать проявлять себя хотя бы в товарищеских матчах».

Шкурин арендован у московского ЦСКА на год с правом выкупа.

Андрей Усмонов
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