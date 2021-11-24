Наивысшей оценки в составе «Динамо» за матч с «Баварией» удостоился Цыганков
Шкурин: «Луческу поставил нам задачу забить и победить «Баварию»
«Динамо» не удалось набрать очки в матче
24 ноября 09:43
Фото: ФК Динамо
Нападающий «Динамо» Илья Шкурин поделился мнением о поражении «Баварии» в матче 5 тура группового этапа Лиги чемпионов.
«Тренер поставил нам задачу забить и победить в сегодняшней игре. Это была наша общая задача.
К тому же, я должен был принести как можно больше пользы команде».
Шкурин был заменен сразу после перерыва.