Шкурин признался, что вместо Украины мог оказаться в Польше

Нападающий бежал от депортации в Беларусь

Илья Шкурин / фото - ФК Динамо

Форвард московского ЦСКА Илья Шкурин, выступающий на правах аренды за киевское «Динамо» рассказал RP, в какую сторону мог повернуть его карьерный путь.

Есть ли у тебя какие-нибудь спортивные планы?

«Я хочу играть и приносить пользу своей команде».

Судя по всему, тобой заинтересован один из польских клубов. Это правда?

«Да, были даже переговоры, но они провалились перед завершением. Я не живу этим, я играю в Лиге чемпионов за большой клуб».

Но вы не исключаете выступление в Польше?

«Было бы странно, если бы я исключил это. В Польше хороший чемпионат, сильная поддержка болельщиков и заполненные стадионы».

Игрок перешел в киевский клуб этим летом. Как ранее сообщалось, нападающий в срочном порядке переехал в Украину, так как ему угрожала депортация в Беларусь из-за его политических высказываний.