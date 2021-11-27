Михалик: «Реализуй в дебюте Шкурин голевой момент, то все могло закончиться иначе»
Шкурин признался, что вместо Украины мог оказаться в Польше
Нападающий бежал от депортации в Беларусь
Илья Шкурин / фото - ФК Динамо
Форвард московского ЦСКА Илья Шкурин, выступающий на правах аренды за киевское «Динамо» рассказал RP, в какую сторону мог повернуть его карьерный путь.
Есть ли у тебя какие-нибудь спортивные планы?
«Я хочу играть и приносить пользу своей команде».
Судя по всему, тобой заинтересован один из польских клубов. Это правда?
«Да, были даже переговоры, но они провалились перед завершением. Я не живу этим, я играю в Лиге чемпионов за большой клуб».
Но вы не исключаете выступление в Польше?
«Было бы странно, если бы я исключил это. В Польше хороший чемпионат, сильная поддержка болельщиков и заполненные стадионы».
Игрок перешел в киевский клуб этим летом. Как ранее сообщалось, нападающий в срочном порядке переехал в Украину, так как ему угрожала депортация в Беларусь из-за его политических высказываний.
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