«Шкурин стал мощнее при Луческу» – Дулуб о соотечественнике

Илья Шкурин / Фото - ФК Динамо Киев

Главный тренер «Львова» Олег Дулуб поделился в эфире YouTube-канала «ЧестнОК» мнением об арендованном у ЦСКА нападающем «Динамо» Илье Шкурине.

В матче со «Львовом» вот его не было в заявке. Понятно, там решает главный тренер Мирча Луческу играть ему или нет, но он получает регулярную игровую практику. Плюс до этого он был в российском чемпионате. Российский чемпионат сильнее беларусского. При Луческу Шкурин стал мощнее, как и все «Динамо».

Для меня Шкурин личность. Во-первых, он высказал свою точку зрения – это заслуживает уважения. Он сказал, что ему не нравится происходящее в Беларуси. За это давление на него идет постоянно, но он нормально с этим справляется.

Я вижу, когда, например, он играет, «Динамо» забивает, насколько он в хороших отношениях с другими игроками киевлян. Поэтому я думаю, что у него все будет нормально.

Если выбирать между Шкуриным и Лисаковичем, то я выберу первого. Как я сказал, Шкурин больше личность. Лисакович, так скажем… он шпана, в хорошем смысле. Он за счет этого играет. У него характер сложный, он весь такой колючий, ни с кем не соглашается.

Но для меня эта сборная Беларуси, где Лисакович капитан команды… При всем уважении, «капитанить» должны опытные игроки. Капитан – тот, кто ведет за собой, пример и в быту, и в раздевалке, и на поле. Например, для сборной, как капитан в перспективе был бы хорош Шкурин.