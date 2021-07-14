Шкурин забил и во втором матче за «Динамо», чем помог победить «Сьон»

Киевляне провели второй контрольный поединок на заключительном сборе

Фото - ФК Динамо Киев

Во втором контрольном матче в рамках второго швейцарского сбора «Динамо» переиграла «Сьон».

В середине первого тайма киевляне провели успешный отрезок, забив два мяча за три минуты. Сначала Родригеш сумел добить игровой снаряд в ворота после нереализованного собою же пенальти. Затем Шкурин снова отличился голом после точного удара в дебютном поединке за команду.

После перерыва около ворот местного коллектива продолжали возникать моменты. Близок был Леднев, однако попал в штангу. «Бело-синие» так и ограничились двумя забитыми мячами.

Ранее сообщалось, что «Динамо» проведет контрольный матч с чемпионом Италии.

Контрольный матч

«Динамо» – «Сьон» 2:0

Голы: Родригеш, 24, Шкурин, 27

«Динамо»: Бойко (Моргун, 78), Тымчик (Бенито, 78), Кендзера (Шабанов, 68), Сирота, Дубинчак (Вивчаренко, 68), Андриевский (Коробенко, 63), Шепелев (Леднев, 63), Буяльский (Гармаш, 63), Антюх (де Пена, 46), Родригеш (Кулач, 46), Шкурин (Супряга, 46).

«Сьон» (стартовый состав): Фаюлу, Андерссон, Зок, Карлен, Гргич, М.Родригес, Тосетти, Ндойе, Саинтини, Теллер, Оаро. Запасные: Сафарикас, Лакруа, Дзуффи, Балтазар, Улдрикис, Кабаши, Стоилкович, Бердайес, Халабаку, Нсакала, Руиз.