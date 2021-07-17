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Шмейхель и Пикфорд вытеснили Бущана из топ-5 Евро-2020 по числу сейвов

Датчанин провел на один матч больше, чем украинец. Англичанин – на два
Футбол Сборная Украины
14:15
Шмейхель и Пикфорд вытеснили Бущана из топ-5 Евро-2020 по числу сейвов
Георгий Бущан / Фото - УАФ

Голкипер сборной Украины Георгий Бущан стал шестым стражем ворот на Евро-2020 по количеству сейвов. Об этом сообщает официальный сайт UEFA.

Лучшим стал швейцарский вратарь Ян Зоммер. Он совершил 21 спасение за 5 матчей. За аналогичное число встреч украинец отразил 15 ударов.

А, вот, голкипер сборной Дании Каспер Шмейхель и англичанин Джордан Пикфорд провели на один и два поединка больше, чем игрок «сине-желтых». Это позволило им ворваться в топ-5 с показателями в 18 и 16 сейвов соответственно.

Напомним, Бущан оказался в списке пяти игроков сборной Украины, которые подорожали по итогам Евро-2020.

Сергей Стаднюк
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Теги

Георгий Бущан Джордан Пикфорд Каспер Шмейхель

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