«Вест Хэм» провел с «Динамо» переговоры по Бущану
Шмейхель и Пикфорд вытеснили Бущана из топ-5 Евро-2020 по числу сейвов
Датчанин провел на один матч больше, чем украинец. Англичанин – на два
14:15
Георгий Бущан / Фото - УАФ
Голкипер сборной Украины Георгий Бущан стал шестым стражем ворот на Евро-2020 по количеству сейвов. Об этом сообщает официальный сайт UEFA.
Лучшим стал швейцарский вратарь Ян Зоммер. Он совершил 21 спасение за 5 матчей. За аналогичное число встреч украинец отразил 15 ударов.
А, вот, голкипер сборной Дании Каспер Шмейхель и англичанин Джордан Пикфорд провели на один и два поединка больше, чем игрок «сине-желтых». Это позволило им ворваться в топ-5 с показателями в 18 и 16 сейвов соответственно.
Напомним, Бущан оказался в списке пяти игроков сборной Украины, которые подорожали по итогам Евро-2020.
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