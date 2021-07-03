Наставник Чехии: «Надо не проиграть Дании в самоотдаче и настрое на игру»
Шмейхель попытается помешать Шику снова забить. Составы на матч Чехия – Дания
На Евро-2020 точно будет сенсационный полуфиналист
Фото - UEFA
Сборные Чехии и Дании сыграют в матче четвертьфинала Евро-2020. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по Киеву.
Главный тренер чехов Ярослав Шилгавы и наставник датчан Каспер Юльманн определились с составами на игру. Отметим схему в три центральных защитника от номинальных гостей.
Игру Евро-2020 можно будет посмотреть на нашем сайте. Видеотрансляция матча Чехия – Дания онлайн. Также на XSPORT.ua будет доступна текстовая трансляция встречи. Начало – в 19:00.
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