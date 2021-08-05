«Атлетико» и «Барселона» намерены приобрести одного из лидеров «Манчестер Сити»
Шок. «Барселона» объявила о расставании с Месси
Стороны не подписали новый контракт
5 августа 21:03
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Лионель Месси / Фото - Getty Images
Нападающий Лионель Месси покинул «Барселону». Об этом сообщает пресс-служба клуба.
С 2003-го года аргентинец провел в футболке каталонцев 778 матчей. В них ему удалось отличиться 672 голами и 305 результативными передачами.
В текущее межсезонье у футболиста истек контракт с «сине-гранатовыми». Стороны изъявили желание подписать новое соглашение, однако этого не удалось сделать.
В качестве причины «Барселона» называет правила Примеры. Они вызвали структурные и экономические препятствия, помешавшие официально оформить документ.
Ранее Месси связывали с переходом в «Манчестер Сити» и ПСЖ. Сообщалось, что французский клуб прекратил переговоры с аргентинцем.
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