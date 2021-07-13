Доннарумма подпишет контракт с ПСЖ. Итальянец вскоре прилетит в Париж
ПСЖ прекратил переговоры с Месси
Аргентинец не переедет во Францию
15:45
Фото: AS
ПСЖ прекратил переговоры с нападающим Лионелем Месси.
Парижане оставили попытки подписать игрока. На данный момент Месси является свободным агентом.
Не убедил Лионеля и выгодный контракт от ПСЖ, сообщает El Espanol. Он намерен остаться в «Барселоне».
Каталонцы продолжают переговоры с Месси. Задержки возникли из-за зарплаты аргентинца, которую «Барса» не может вписать в финансовый fair play.
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