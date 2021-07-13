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ПСЖ прекратил переговоры с Месси

Аргентинец не переедет во Францию
Футбол Лига 1 (Франция)
15:45
ПСЖ прекратил переговоры с Месси
Фото: AS

ПСЖ прекратил переговоры с нападающим Лионелем Месси.

Парижане оставили попытки подписать игрока. На данный момент Месси является свободным агентом.

Не убедил Лионеля и выгодный контракт от ПСЖ, сообщает El Espanol. Он намерен остаться в «Барселоне».

Каталонцы продолжают переговоры с Месси. Задержки возникли из-за зарплаты аргентинца, которую «Барса» не может вписать в финансовый fair play.

Андрей Усмонов
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Теги

ПСЖ Барселона (футбол) Лионель Месси

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