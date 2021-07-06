Тренер Дании: «Англия — фаворит, но им нужно будет показать свой лучший футбол, чтобы пройти нас»
Шоу сделал в матче с Украиной два ассиста, но остался недоволен собой
Игрок требует от себя большего
фото - The Sun
Левый защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Люк Шоу рассказал официальному сайту UEFA о своих впечатлениях от матча со сборной Украины:
«Возможно, два ассиста это и здорово, но я по-прежнему считаю, что мог сыграть лучше. Но я всегда собой недоволен».
Игрок отдал две голевые передачи за 4 игровые минуты, после чего счет в матче с украинцами стал разгромным. Защитника даже сравнили с легендарным французским хавбеком Зинедином Зиданом.
Победа над подопечными Андрея Шевченко отправила Англию прямиком в полуфинал Евро-2020, где «львам» теперь предстоит сыграть с командой-сенсацией этого форума – сборной Дании.
Команды сыграют между собой уже завтра, на родном для англичан стадионе «Уэмбли» в Лондоне.
Видео трансляция матча Англия – Дания. Начало – в 22:00.
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