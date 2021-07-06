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Шоу сделал в матче с Украиной два ассиста, но остался недоволен собой

Игрок требует от себя большего
Футбол Евро-2020
17:43
Шоу сделал в матче с Украиной два ассиста, но остался недоволен собой
фото - The Sun

Левый защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Люк Шоу рассказал официальному сайту UEFA о своих впечатлениях от матча со сборной Украины:

«Возможно, два ассиста это и здорово, но я по-прежнему считаю, что мог сыграть лучше. Но я всегда собой недоволен».

Игрок отдал две голевые передачи за 4 игровые минуты, после чего счет в матче с украинцами стал разгромным. Защитника даже сравнили с легендарным французским хавбеком Зинедином Зиданом.

Победа над подопечными Андрея Шевченко отправила Англию прямиком в полуфинал Евро-2020, где «львам» теперь предстоит сыграть с командой-сенсацией этого форума – сборной Дании.

Команды сыграют между собой уже завтра, на родном для англичан стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Видео трансляция матча Англия – Дания. Начало – в 22:00.

Текстовая трансляция матча Англия – Дания.

Павел Харченко
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Теги

Англия – Дания сборная Англии (футбол) Украина – Англия

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