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Шовковский: «Большие победы даются дорогой ценой»

Украина прошла Швецию, но потеряла Беседина
Футбол Евро-2020
11:50
Шовковский: «Большие победы даются дорогой ценой»
Александр Шовковский / Фото: Динамо Киев от Шурика

Тренер сборной Украины Александр Шовковский в своем Facebook высказался о победе национальной команды над Швецией и выходе в 1/4 финала Евро-2020.

«К сожалению, большие победы даются нам дорогой ценой.

Мы не сможем больше рассчитывать на помощь в следующих матчах на Артема Беседина, разве что на его поддержку, но и она будет для нас дополнительным стимулом.

Мы все надеемся, что все обойдется и не будет сильных повреждений.

Он вынуждено покидает расположение команды и возвращается в Киев, чтобы пройти полное обследование и вернуться еще более сильным».


Напомним, в четвертьфинале Евро-2020 Украина сыграет с Англией.

Беседин покинул расположение сборной Украины и вернулся в Киев.

Петр Приходько
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Александр Шовковский Швеция – Украина

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