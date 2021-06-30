Матвиенко: «После поражения от Австрии у нас не было других вариантов, кроме как победить Швецию»
Шовковский: «Большие победы даются дорогой ценой»
Украина прошла Швецию, но потеряла Беседина
Александр Шовковский / Фото: Динамо Киев от Шурика
Тренер сборной Украины Александр Шовковский в своем Facebook высказался о победе национальной команды над Швецией и выходе в 1/4 финала Евро-2020.
«К сожалению, большие победы даются нам дорогой ценой.
Мы не сможем больше рассчитывать на помощь в следующих матчах на Артема Беседина, разве что на его поддержку, но и она будет для нас дополнительным стимулом.
Мы все надеемся, что все обойдется и не будет сильных повреждений.
Он вынуждено покидает расположение команды и возвращается в Киев, чтобы пройти полное обследование и вернуться еще более сильным».
Напомним, в четвертьфинале Евро-2020 Украина сыграет с Англией.
Беседин покинул расположение сборной Украины и вернулся в Киев.