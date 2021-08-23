Шовковский войдет в штаб Петракова в сборной Украины

Александр Шовковский / Фото: Twitter

И.о. главного тренера сборной Украины Александр Петраков в шоу «Профутбол» рассказал, что Александр Шовковский войдет в его тренерский штаб.

– С Люксембургом, Литвой я тоже всегда играл первым номером. Когда заходишь на высокую позицию, они автоматом тебя опустят на второй номер. Я вам ответил? Я тоже хочу играть первым номером. Но надо же играть эффективно.

В таком серьезном положении на что надо играть? На результат, а не для того, чтобы кому-то понравиться. Я ответил на этот вопрос?

- Да. Насколько у вас сформирован тренерский штаб?

– Уже сформировал тренерский штаб полностью. Те, с кем я работал, плюс Александр Шовковский. Еще одно место у меня осталось. Буду думать, время есть.

- Сколько вы спали в последнее время?

– Со снотворным. Ну это нормально, так должно быть. Я же сам, меня никто не заставлял. Это приятная ноша.

- Тяжело сейчас?

– Тяжело, честно скажу. Переживаю, ответственность огромная на мне, моих ребятах, футболистах