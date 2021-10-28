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Швайнштайгер: «Такая игра «Баварии» причиняет боль»

Мюнхенская команда с треском проиграла гладбахской «Боруссии»
Футбол Бундеслига (Германия)
10:59
Швайнштайгер: «Такая игра «Баварии» причиняет боль»
Бастиан Швайнтайгер / Фото: Twitter

Бывший полузащитник «Баварии» Бастиан Швайнштайгер прокомментировал разгромное поражение мюнхенского клуба от гладбахской «Боруссии» (0:5) в матче 1/16 финала Кубка Германии. Его слова приводит Bild.

«Нельзя так играть, это не должно происходить. Это был очень плохой день – они переиграли нас с первых секунд.

Вылет из второго раунда второй раз подряд причиняет «Баварии» боль, возможно, даже более сильную, учитывая то, как они проиграли»


Напомним, «Бавария» потерпела самое крупное поражение за 43 года.

Петр Приходько
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Теги

Бавария Бастиан Швайнштайгер

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