«Бавария» потерпела самое крупное поражение за 43 года
Швайнштайгер: «Такая игра «Баварии» причиняет боль»
Мюнхенская команда с треском проиграла гладбахской «Боруссии»
10:59
Бастиан Швайнтайгер / Фото: Twitter
Бывший полузащитник «Баварии» Бастиан Швайнштайгер прокомментировал разгромное поражение мюнхенского клуба от гладбахской «Боруссии» (0:5) в матче 1/16 финала Кубка Германии. Его слова приводит Bild.
«Нельзя так играть, это не должно происходить. Это был очень плохой день – они переиграли нас с первых секунд.
Вылет из второго раунда второй раз подряд причиняет «Баварии» боль, возможно, даже более сильную, учитывая то, как они проиграли»
Напомним, «Бавария» потерпела самое крупное поражение за 43 года.
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