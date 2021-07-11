Швед признался, что не желает покидать «Мехелен»

Украинец провел минувший сезон в аренде бельгийскому клубу

Марьян Швед / Фото - Het Nieuwsblad

Нападающий «Селтика» Марьян Швед высказался по поводу своих предпочтений в продолжении карьеры. Прошедший сезон украинец провел в «Мехелене» на правах аренды. Слова футболиста передает Daily Record.

Мне бы хотелось остаться в «Мехелене», потому что в «Селтике» мне шансов не предоставляют. В Бельгии я получил возможности, которых у меня не было в Шотландии. Я удовлетворен минувшим сезоном. У меня было достаточно матчей и игрового времени. Это помогло стать более уверенным в себе.

Ранее Швед сообщил, что «Селтик» и «Мехелен» не могут договориться о его будущем.