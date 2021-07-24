В «Мехелене» в восторге от подписания Шведа
Швед: «Сразу понял, что хочу остаться в «Мехелене»
Украинец подписал полноценный контракт с бельгийским клубом
14:34
Марьян Швед / Фото - Мехелен
Нападающий «Мехелена» Марьян Швед прокомментировал для пресс-службы клуба свой переход из «Селтика».
Я сразу понял, что хочу остаться. Уже вернулся, чтобы поздороваться с партнерами в раздевалке и тренерами. Я хорошо себя чувствую в этом коллективе.
Прошедший сезон украинец провел в «Мехелене» на правах аренды. Сейчас же он подписал полноценный контракт с бельгийским клубом.
В команде не скрывают удовлетворения трансфером Шведа.
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