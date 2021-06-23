Шведы попытаются сдержать Левандовски. Составы на важный для Украины матч

«Сине-желтых» устроит не выигрыш Польши, а лучше – победа «Тре крунер»

Роберт Левандовски / Фото - UEFA

В матче заключительного тура группового этапа Евро-2020 Швеция сыграет с Польшей. Стартовый свисток прозвучит в 19:00.

Главный тренер шведов Янне Андерссон и наставник поляков Паулу Соуза определились с составами на игру. Примечательно попадание в заявку вингера Деяна Кулусевски, у которого перед турниром был диагностирован коронавирус.

Отметим, что для выхода сборной Украины в плей-офф с третьего места, нужно, чтобы Польша не победила в этой встрече, а Испания переиграла Словакию (но не с результатом 3:2, 4:3 и т. д.). Более того, в случае победы Швеции, именно эта команда, а не «фурия роха» сыграет с «сине-желтыми» в 1/8 финала.

Игру Евро-2020 можно будет посмотреть сегодня на нашем сайте. Видеотрансляция матча Швеция – Польша онлайн. Также на XSPORT.ua будет доступна текстовая трансляция встречи.