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Швейцария – Испания. Шакири и Мората сыграют с первых минут

Начало матча – в 19:00
Футбол Евро-2020
18:27
Швейцария – Испания. Шакири и Мората сыграют с первых минут
Фото: AS

Швейцария и Испания огласили составы на матч 1/4 финала Евро-2020.

Команды выбором игроков не удивили.

Швейцария: Зоммер, Видмер, Элведи, Аканджи, Родригес, Цубер, Фройлер, Закария, Шакири, Сеферович, Эмболо.

Запасные: Мвого, Кобель, Мбабу, Варгас, Соу, Фасснахт, Бенито, Гавранович, Фернандес, Шер, Джемерт, Лотомба.

Испания: Симон, Аспиликуэта, Пау Торрес, Ляпорт, Альба, Коке, Бускетс, Педри, Ф. Торрес, Мората, Сарабия.

Запасные: де Хеа, Санчес, Д. Льоренте, М. Льоренте, Морено, Алькантара, Гарсия, Гайя, Родри, Ольмо, Траоре, Оярсабаль.

Начало игры – в 19:00.

Онлайн трансляция Швейцария – Испания.

Видео трансляция Швейцария – Испания.

Андрей Усмонов
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