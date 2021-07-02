Энрике: «Предсказываю очень непростую встречу со Швейцарией»
Швейцария – Испания. Шакири и Мората сыграют с первых минут
Начало матча – в 19:00
Фото: AS
Швейцария и Испания огласили составы на матч 1/4 финала Евро-2020.
Команды выбором игроков не удивили.
Швейцария: Зоммер, Видмер, Элведи, Аканджи, Родригес, Цубер, Фройлер, Закария, Шакири, Сеферович, Эмболо.
Запасные: Мвого, Кобель, Мбабу, Варгас, Соу, Фасснахт, Бенито, Гавранович, Фернандес, Шер, Джемерт, Лотомба.
Испания: Симон, Аспиликуэта, Пау Торрес, Ляпорт, Альба, Коке, Бускетс, Педри, Ф. Торрес, Мората, Сарабия.
Запасные: де Хеа, Санчес, Д. Льоренте, М. Льоренте, Морено, Алькантара, Гарсия, Гайя, Родри, Ольмо, Траоре, Оярсабаль.
Начало игры – в 19:00.
Онлайн трансляция Швейцария – Испания.
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