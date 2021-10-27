Швейцарская перестрелка. 26 ударов в серии пенальти помогли определить победителя в кубке

Команда из низшего дивизиона сенсационно прошла одного из лидеров Суперлиги

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В матче 1/8 Кубка Швейцарии «Ивердон» принимал «Цюрих».

Хозяева открыли счет в первом тайме, на что гости ответили своим мячом во второй половине встречи.

В овертаймах команды еще раз обменяли результативными выстрелами и дело дошло до серии пенальти, где и развернулась настоящая драма.

Соперники пробили по 13 пенальти, и единственный нереализованный удар с точки оказался на совести игрока «Цюриха», который запустил мяч над перекладиной.

Идущий в топ-3 швейцарской Суперлиги «Цюрих» сенсационно вылетел от «Ивердона», выступающего в Первой лиге.

А вот в другой серии пенальти фаворит матча смог одержать победу. «Челси» после серии послематчевых 11-метровых ударов прошел дальше в Кубке лиги.