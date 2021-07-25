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Сичинава: «Играли не с кем попало. «Верес» хотел доказать, что не просто попал сюда»

Форвард «Колоса» прокомментировал дебютный матч сезона для команды
Футбол Украинская Премьер-лига
25 июля 10:33
Сичинава: «Играли не с кем попало. «Верес» хотел доказать, что не просто попал сюда»
Ника Сичинава / Фото - ФК Колос

Нападающий «Колоса» Ника Сичинава прокомментировал эфире Футбол NEWS ничью в матче первого тура УПЛ против «Вереса» (0:0).

Было тяжело, команда вышла из первой лиги, где заняла первое место. Хотели доказать, что они не просто попали сюда. Хорошая команда. Тяжелая, боевая игра.

Хотелось бы выиграть, но мы тоже играли не с кем попало. а с чемпионом первой лиги. Боролись, обе команды – молодцы. Не получилось выиграть.

Ранее голкипер «Вереса» Богдан Когут рассказал, чего не хватило команде для победы над «Колосом».

Сергей Стаднюк
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Теги

Ника Сичинава Колос Верес

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