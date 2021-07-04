Хацкевич рассказал, почему Че-Че, Буэно, Сидклей и Самбрано не заиграли у него
Сидклей: «Луческу вспомнил сборную Украины, похвалив их за старания»
Бразилец рассказал как они готовятся к сезону
Сидклей / Фото: Динамо
Бразильский защитник «Динамо» Сидклей в комментарии клубной пресс-службе рассказал о спаррингах со швейцарскими «Базелем» (4:4) и «Лозанной» (1:1).
«Это были два хороших матча, но было не так много времени для подготовки. Как для этого этапа мы сыграли довольно неплохо, старались выполнять установки тренера, выполнили определенную беговую работу.
Да, две ничьи, но ничего страшного, в дальнейшем будем стараться улучшать результаты.
Сборы – это всегда тяжелые нагрузки. Но стараемся выполнять всю предлагаемую работу, чтобы добавлять с каждым днем.
Мистер имеет огромный жизненный опыт, который и передает нам, учит, рассказывает, объясняет. Сейчас у нас много молодых игроков, которые это все впитывают в себя. Также в двух словах вспомнил сборную Украины, похвалив их за старания».
Напомним, во время тренировки «Динамо» плохо себя чувствовал Жерсон Родригеш.
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