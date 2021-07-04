Сидклей: «Луческу вспомнил сборную Украины, похвалив их за старания»

Сидклей / Фото: Динамо

Бразильский защитник «Динамо» Сидклей в комментарии клубной пресс-службе рассказал о спаррингах со швейцарскими «Базелем» (4:4) и «Лозанной» (1:1).

Да, две ничьи, но ничего страшного, в дальнейшем будем стараться улучшать результаты.

Сборы – это всегда тяжелые нагрузки. Но стараемся выполнять всю предлагаемую работу, чтобы добавлять с каждым днем.

Мистер имеет огромный жизненный опыт, который и передает нам, учит, рассказывает, объясняет. Сейчас у нас много молодых игроков, которые это все впитывают в себя. Также в двух словах вспомнил сборную Украины, похвалив их за старания».