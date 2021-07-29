Новый стиль. «Динамо» официально представило форму на сезон 21/22
Сидорчук поделился впечатлениями от новой формы «Динамо»
Хавбек похвалил новый дизайн
фото - ФК Динамо
Капитан киевского «Динамо» Сергей Сидорчук высказал свое мнение о новой форме команды на сезон-21/22:
«Для нас всегда большая честь представлять «Динамо» Киев, и этот момент становится еще более особенным, когда форма имеет великолепный дизайн.
Я с интересом ожидаю реакции болельщиков, когда мы выйдем на поле в новой игровой форме».
Киевляне официально представили новую экипировку с необычным дизайном.
Напомним, «Динамо» подписало Владислава Кулача.
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