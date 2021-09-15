Сидорчук: «Такой офсайд… сантиметры можно было бы считать и в пользу атаки»

Сергей Сидорчук / Фото: Getty Images

Полузащитник «Динамо» Сергей Сидорчук в шоу «Бомбардир» высказался о ничьей с «Бенфикой» (0:0) в матче 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов.

— Луческу говорил на теории, когда нужно было идти в прессинг. Либо когда готов Цыганков, Кендзера и я, либо на другой половине готовы де Пена, Миколенко и я. В эти моменты нужно было прессинговать.

— Перед игрой много сравнивали на Transfermarkt суммы трансферов. Отаменди, Вертонген, Эвертон – очень крутые футболисты. Вы нивелировали за счет командной игры... Первый тайм смотришь – тяжело сказать, что эта команда в два раза больше стоит.

— Честно говоря, я не смотрю на Transfermarkt, и на стоимость футболистов. По большому счету стоимость футболистов может нивелировать командная работа.

Если со стороны это было видно, значит, это заслуга командной игры.

— Казалось, что вы весь матч ждали, чтобы в конце дать рывок.

— Мне эта игра напомнила чем-то прошлогоднюю игру с АЗ. Очень неприятная команда, постоянно прессингует, тяжело было с ними играть.

И я почему-то словил себя на мысли, что мы можем выиграть на 80-й минуте. Они уже устали. Когда Коля забивал гол, то был уверен, что его засчитают.

Сейчас посмотрели в раздевалке... Такой офсайд... Венгер говорил, что если футбол уходит в цифры, то можно считать сантиметры в пользу атаки