Петраков оголосив список легіонерів, які викликані до збірної України
Сікан, Зубков та Качараба приєдналися до збірної України у Словенії
17 травня команда Петракова проведе матч з «Емполі»
19:27
Національная збірна України з футболу / Фото - УАФ16 травня до тренувального табору національної збірної України у Словенії приєдналися три футболісти. Про це повідомляє офіційний сайт УАФ.
Це Данило Сікан («Ганза»/»Шахтар»), Олександр Зубков («Ференцварош») та Тарас Качараба («Славія»).
Українськая команда о 20.30 чартерним рейсом Любляна – Піза вилетить до Італії на товариський матч з «Емполі», який відбудеться 17 травня.
Зазначимо, що голкіпер Анатолій Трубін та півзахисник Сергій Булеца залишаться у Словенії. Трубін 17 травня самостійно вилетить до розташування молодіжної збірної України в Туреччині, а Булеца на ранковому тренуванні отримав ушкодження зв’язок гомілкостопу.
18 травня команда Олександра Петракова в Хорватії проведе товариський матч з «Рієкою».
Напередодні Петраков оголосив список легіонерів, які викликані до національної команди для підготовки до матчу з Шотландією у рамках відбору на ЧС-2022.
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